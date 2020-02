Calcio: Lorenzo Burzigotti è un nuovo giocatore del Sansepolcro

Il Sansepolcro è orgoglioso di annunciare il ritorno, dopo quindici anni di professionismo, del difensore centrale classe 1987 Lorenzo Burzigotti. Nato e cresciuto a Sansepolcro, dopo la trafila nelle giovanili bianconere e l’esordio in prima squadra, passa nel 2005 all’Arezzo. Veste successivamente le maglie di Sansovino, Juve Stabia, Sudtirol, Foggia, Reggina, Latina, Barletta, Grosseto, Messina, Gubbio e nuovamente Arezzo per un totale di 208 presenze e 16 gol. Lorenzo ha deciso di sposare con grande passione e determinazione il progetto della squadra della sua città e metterà a disposizione del mister e dei compagni la sua esperienza ed il suo grande attaccamento alla maglia del Sansepolcro, in un percorso che inizia oggi e che guarda già anche al futuro. L’arrivo di Burzigotti è l’ennesima dimostrazione di quanto la proprietà ed il presidente Marco Piccini, che ha fortemente voluto portare a termine l’operazione, siano fortemente focalizzati sul raggiungimento degli obiettivi posti ad inizio stagione.

