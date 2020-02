Tesseramento, petizione per elezione diretta del Presidente della Repubblica e modifica della legge elettorale, fine settimana intenso per la Lega in Altotevere

Anche la Lega di San Giustino e quella di Citerna aderiscono alla gazebata nazionale promossa da Matteo Salvini in vista della campagna per il tesseramento 2020, sarà possibile anche firmare la petizione per chiedere l’elezione diretta del Presidente della Repubblica e per la modifica della legge elettorale. Ad annuncialo sono i referenti del territorio Corrado Belloni consigliere comunale di San Giustino e Manuela Puletti responsabile Lega Citerna. Nel comune del Castello Bufalini saranno tre le giornate dedicate al tesseramento come spiega Corrado Belloni “ Saremo in piazza del Municipio questo pomeriggio (Venerdi 14 ndr) , Sabato e Domenica dalle 10 alle 12,30, dalle 15 alle 19. Grazie alla disponibilità di militanti e sostenitori a San Giustino riusciamo a coprire tre giornate interamente dedicate alla campagna tesseramento, credo siamo gli unici in tutta l’Umbria e questo mi rende orgoglioso perché è sinonimo di un gruppo coeso, che ha voglia di lavorare e che si mette a disposizione del partito e della comunità”. Per la Lega Citerna si tratta, invece, della prima uscita pubblica. “La Lega è in costante evoluzione – spiega Manuela Puletti – cresciamo in ogni territorio, sono decine e decine i gazebo che in questo fine settimana animeranno le maggiori piazze umbre e il fatto che ci sia anche Citerna, per la prima volta, è un motivo di orgoglio per me perché vuol dire che stiamo lavorando bene. Per chi volesse anche solo ricevere informazioni, ci troverà domenica mattina a Pistrino lungo Viale Italia dalle 9, 30 alle 12,30”. Belloni e Puletti hanno poi aggiunto che “questi gazebo sono un’ottima iniziativa per far conoscere ai cittadini le linee della Lega e di Matteo Salvini. Così facendo ci mettiamo a disposizione non solo per la campagna del tesseramento ma anche per interagire con le persone, qualsiasi domanda o informazione necessitino di avere. La forza della Lega è proprio quella di stare tra la gente, sul territorio, i palazzi o le segrete stanze li lasciamo al pd”. Il prossimo fine settimana sarà possibile trovare i gazebo Lega a Città di Castello, in piazza Matteotti

