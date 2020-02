“Strategie di business online”, ieri l’incontro a Sansepolcro

Nella giornata di ieri, giovedì 13 Febbraio, si è svolto prima a Pratovecchio Stia e poi a Sansepolcro l’incontro “Strategie di business online”, un laboratorio rivolto agli operatori del mondo turistico e allo sviluppo di strumenti e azioni, volte alla promo commercializzazione. Ospiti d’onore, gli esperti Francesca Rizzo e Andrea Piras per Booking, ed Ermanno Bonomi per la spiegazione della nuovissima piattaforma business turistica Meet Tuscany.

Dopo aver illustrato alcuni dati riferiti al territorio in merito a notti soggiornate, finestre di prenotazione e conversioni, i due tecnici della più importante OTA (online travel agency) a livello mondiale, sono passati alla spiegazione dell’extranet, una sezione di Booking.com a disposizione di tutti gli iscritti alla piattaforma. Il sistema è in grado di monitorare costantemente lo stato della struttura ricettiva, in merito a visualizzazioni, ranking, conversion, ecc… Il business è in continuo controllo e Booking.com è a completa disposizione per trovare eventuali soluzioni di miglioramento o studiare una strategia di marketing vincente. Ermanno Bonomi durante i due incontri ha ricordato agli operatori come procedere all’iscrizione gratuita al portale b2b meettuscany.it che concede ai buyer e ai seller uno spazio dove svolgere contrattazioni senza costi di intermediazione ed ha annunciato il possibile ingresso nella piattaforma proprio di Booking.com con il quale gli operatori del nostro territorio potranno lavorare attraverso una specifica forma di affiliazione.

Per la Valtiberina ricordiamo che quello di ieri è stato il primo incontro dei tre living lab previsti, per l’implementazione delle strategie dell’Ambito Turistico Valtiberina Toscana.

Ricordiamo le date dei prossimi living lab:

5 marzo 2020 – Laboratorio per prodotti turistici

4 aprile 2020 – Sviluppo network fra gli operatori

