San Giustino: una persona denunciata per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito

I Carabinieri della Stazione di San Giustino, nei giorni scorsi, hanno deferito in stato di libertà per ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito, alla Procura della Repubblica di Perugia, un 48enne del luogo. L’attività di indagine è conseguita ad una denuncia di furto, presentata presso gli uffici della Stazione di San Giustino da un 64enne di Sansepolcro (AR). Questi, infatti, dopo aver trascorso una serata presso il kartodromo di San Giustino, si era reso conto di non aver più con se il portafogli che custodiva all’interno della tasca del giubbotto, lasciato inavvertitamente incustodito per qualche minuto. Neppure l’immediato intervento dei Carabinieri, aveva avuto l’esito sperato, poiché il controllo effettuato dai Militari aveva consentito di rinvenire il portamonete, dal cui interno era risultato però mancare sia il bancomat che denaro contante. Nei giorni successivi, tuttavia, gli approfonditi accertamenti effettuati dai Carabinieri di San Giustino, consentivano di accertare un tentativo di utilizzo del bancomat, presso uno sportello della BCC di San Giustino. Acquisite le immagini del sistema di video sorveglianza, di cui tutti gli apparati bancomat sono forniti, i Carabinieri hanno pertanto avuto modo di riconoscere nel volto dell’uomo che aveva tentato il prelievo, il 48enne già conosciuto ai Militari per i suoi innumerevoli precedenti penali, e di deferirlo quindi per di ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito, reati che prevedono fino ad un massimo di 6 anni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati