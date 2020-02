“Nuovo piano del traffico: quali novità?”: mercoledì 19 febbraio incontro pubblico in Comune

Con l’entrata in vigore, ormai imminente, delle nuove modifiche alla viabilità nel centro storico, l’amministrazione comunale di Sansepolcro organizza un nuovo incontro pubblico informativo per introdurre alla popolazione tutte le novità previste dal piano del traffico in questa prima fase sperimentale.

L’appuntamento sarà aperto dagli interventi del sindaco Mauro Cornioli e dell’assessore all’Urbanistica Luca Galli e proseguirà con la relazione del comandante della Polizia Municipale Antonello Guadagni. La parola passerà quindi ai rappresentanti del Centro Commerciale Naturale e delle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti.

L’incontro si concluderà infine con gli eventuali interventi dei cittadini, ai quali l’amministrazione presenterà una serie di elaborazioni grafiche e filmati dimostrativi di ciò che cambierà al momento dell’entrata in vigore delle nuove modifiche alla viabilità nel centro storico.

