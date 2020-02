La Dukes attende Firenze 2 al palazzetto dello sport Appuntamento per domenica 16 febbraio alle ore 18.30

Meno nove al termine della stagione regolamentare e per la Dukes Sansepolcro il prossimo avversario è Publinfo Firenze 2 Basket. L’appuntamento è per domenica 16 febbraio con fischio d’inizio fissato per le ore 18.30 sul parquet del Palazzetto dello Sport. Importante non sottovalutare l’avversario nonostante attualmente occupa l’ultimo gradino della classifica: coach Pierluigi Mameli ha preparato i suoi ragazzi nel migliore dei modi, seppure dovrà fare i conti pure con qualche problema soprattutto di natura fisica. Vincere per la Dukes Sansepolcro significa consolidarsi ancora di più, sperando pure in un passo falso delle dirette inseguitrici: una su tutte Cus Siena. Importante sarà avere anche il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti del Palazzetto dello Sport di Sansepolcro.

