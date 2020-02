Domenica 23 febbraio torna il Carnevale di Sansepolcro Presentato il programma dell’edizione 2020. Maschere, coriandoli, musica e tante novità

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Grande attesa per un evento che ogni anno tira fuori il lato più creativo e ironico dei biturgensi. E’ stata presentata a Palazzo delle Laudi l’edizione 2020 del Carnevale di Sansepolcro in programma domenica 23 febbraio nel centro storico della città di Piero.Dal 2017, anno della prima ‘riproposizione’ in chiave moderna da parte dell’amministrazione comunale, la grande festa in maschera ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel calendario delle manifestazioni del Borgo. Questo, grazie anche al coinvolgimento di tantissime realtà associative capaci di stupire il pubblico con gli esilaranti travestimenti a squadre che ogni anno compongono lo spettacolare corteo per le vie della città.“Anno dopo anno, questo evento contribuisce a rafforzare il nostro senso di comunità – dichiara il sindaco Mauro Cornioli – Il format è vincente, pertanto abbiamo deciso di mantenere sostanzialmente la stessa struttura organizzativa, aggiungendo una serie di novità in quello che non esitiamo a definire un percorso positivo capace di coinvolgere cittadini ed associazioni anche con largo anticipo. Non mancherà ovviamente la maschera del “Senzabriglie”, personaggio ideato da Donatella Zanchi e interpretato da Giuliana Del Barna che ringrazio per il fondamentale supporto.”Per il terzo anno consecutivo l’evento sarà condotto dal duo Andrea Franceschetti e Silvia Epi, mattatori della Piazza dove non mancheranno i consueti stand gastronomici con dolci tradizionali e prodotti tipici. Tra le principali novità di quest’anno vi sono i premi speciali alle migliori maschere fuori corteo: miglior maschera, miglior coppia, miglior famiglia, miglior piccolo gruppo.Invariata la scaletta della giornata, con il consueto ritrovo dei gruppi previsto alle 14:30 a Porta Fiorentina. Al termine della sfilata lungo le vie del centro, le maschere faranno il loro arrivo in piazza dove saranno osservate e giudicate dalla giuria composta da rappresentanti delle Istituzioni, giornalisti, artisti ed altre personalità di Sansepolcro. Conclusa la premiazione, prevista intorno alle 17:00, la festa proseguirà con musica e animazioni fino a sera.