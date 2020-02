Stefano Conti (Umbertide cambia) “serve completare il progetto zero barriere”

Con uno specifico ordine del giorno da approvare in Consiglio Comunale Umbertide cambia impegna l’Amministrazione a completare la prima “isola” del progetto “Zerobarriere” che prevede l’eliminazione di ogni barriera architettonica nell’area Ospedale- Prosperius-Centro storico, chiedendo inoltre la certificazione «Zerobarriere» del Palazzo comunale in fase di ristrutturazione. In allegato comunicato stampa di Umbertide cambia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati