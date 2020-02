Rateizzazione bollette Umbra Acque, tutto quello che serve sapere

Umbra Acque S.p.A. comunica alla clientela del servizio idrico integrato che dal 1° gennaio del 2020, come previsto dalla Delibera ARERA n. 311/2019/R/idr, le bollette di importo superiore al 150% del valore mediamente addebitato nei 12 mesi precedenti, sono rateizzate con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione.

In caso di rateizzazione, in bolletta saranno allegati:

un bollettino per il pagamento in un’unica soluzione

i bollettini per il pagamento rateizzato.

Il cliente avrà la possibilità di pagare l’importo totale in un’unica soluzione oppure utilizzando i bollettini relativi alle singole rate, senza costi aggiuntivi.

Nel caso in cui il cliente avesse attivato la domiciliazione bancaria dei pagamenti, gli addebiti saranno eseguiti direttamente alle scadenze per gli importi rateizzati.

