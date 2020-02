Punto Prelievi del San Donato, trasferimento per lavori La nuova sede sarà funzionante dal 20 febbraio

Trasferimento del Punto Prelievi dell’ospedale San Donato a partire dal 20 febbraio: l’operazione sarà necessaria per effettuare una serie di lavori di ristrutturazione del Laboratorio che dureranno alcuni mesi.

Da giovedì 20, quindi, il Punto Prelievi (mantenendo tutte le attività e gli orari precedenti) sarà collocato al Piano 0, settore 12 (vicino ad Anatomia Patologica) dell’ospedale. Per raggiungere il nuovo Punto, gli utenti che accedono dall’ingresso principale devono seguire la striscia a terra di colore blu.

Solo per la giornata del 19 febbraio, l’attività si terrà ancora nell’attuale sede, ma sarà ridotta, garantendo l’apertura di due box: uno per i prelievi urgenti e l’accesso diretto e uno per le prenotazioni. La consegna dei referti sarà effettuata, solo per quel giorno, agli sportelli dell’Archivio cartelle cliniche (Piano 0, settore 8).

Si ricorda l’orario per il ritiro delle risposte: dal lunedì al venerdì dalle 13,30 alle 18,30 e il sabato mattina dalle 10 alle 12,30.

La Direzione di Presidio si scusa per eventuali disagi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati