La cinta muraria   di Sansepolcro va bene così?   E per  il  Centro Storico non si farà niente? se lo chiede il capogruppo di Forza Italia, Tonino Giunti

“Ho presentato un’interrogazione per il prossimo Consiglio Comunale del 18 Febbraio per chiedere all’Amministrazione che almeno nel suo ultimo anno di mandato realizzi quelli che sono i desideri più comune di chi ha a cuore il Centro Storico e monumenti significativi di Sansepolcro, e cioè:

-intervenire sulla cinta muraria, per eliminare perlomeno l’erbaccia infestante. Non si possono più guardare le mura, tanto è il degrado che appare agli occhi di tutti, cittadini e visitatori di Sansepolcro. Sembriamo una città da terzo mondo, per l’abbandono in cui versano.

– sistemare e poi renderle visitabili le vasche di Porta Romana, che rappresentano uno dei simboli del Rione.

– far funzionare la fontana di Piazza Garibaldi, perché è la zona dove transitano i visitatori del Museo Civico e del Museo di Aboca ed è divenuta una vetrina del nostro Borgo , e far vedere lì una fontana storica rotta e fatiscente, non è un bel biglietto da visita per la nostra città .

-spostare la fonte di Porta del Ponte , a Porta Fiorentina, dove era ubicata facendola funzionare, .

– sistemare l’Arco di Porta Fiorentina che versa in condizioni fatiscenti. Si notano guardando da sotto i distacchi di pezzi di pietra già avvenuti e pezzi che potrebbero cadere ed arrecare danno ai passanti.

La città non può più attendere ormai, l’Amministrazione deve fare qualcosa.”

