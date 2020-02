Domenica alla piscina comunale 500 giovani da tutta l’umbria per il campionato regionale propaganda: impianto chiuso al nuoto libero

Domenica 16 febbraio la piscina comunale di via Engels ospiterà dalle ore 8.30 alle ore 18.00 le gare del Campionato Regionale Propaganda, che vedranno scendere in acqua 500 giovani, i migliori rappresentanti delle scuole di nuoto umbre. Polisport rende noto che per consentire la disputa della manifestazione l’impianto non sarà disponibile per il nuoto libero durante l’intera giornata.

