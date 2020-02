“A braccia aperte: un mondo accogliente ed accessibile per tutti” Polo Tecnico Franchetti-Salviani, sabato 15 febbraio dalle ore 10,30

Il Polo Tecnico “Franchetti-Salviani” di Città di Castello ha promosso il progetto “A braccia aperte: un mondo accogliente ed accessibile per tutti”, rivolto alla popolazione scolastica dell’Istituto e finalizzato a favorire approcci diversi al problema delle “barriere” in relazione all’età degli studenti ed alla specificità dei corsi.

A conclusione dell’iniziativa, sabato 15 febbraio alle ore 10,30, nell’aula Book crossing della sede “Salviani” (in Via Rigucci), si terrà la presentazione pubblica dell’”Antologia aperta dell’accessibilità”, curata da Alvaro Gragnoli, Mario Tosti e Romano Vibi dell’Istituto Marchio di Qualità Zerobarriere (IMZ).

Un’occasione davvero da non perdere per scoprire un’Antologia che, per completezza di informazioni e ricchezza di contenuti, non ha eguali nel panorama italiano ed internazionale.

L’iniziativa si aprirà con gli interventi introduttivi del dirigente scolastico Valeria Vaccari e di rappresentanti dell’Amministrazione comunale

L’Antologia è consultabile sul sito https://www.zerobarriere.it/

