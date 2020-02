San Giustino – Giornata internazionale della donna: “RACCONTACI UNA STORIA” Gli elaborati dovranno pervenire entro il giorno 07 marzo 2020

In occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale della Donna il Comune di San Giustino (PG), attraverso l’Assessorato alle Politiche Culturali e Pari Opportunità, propone un’iniziativa aperta alla Cittadinanza e agli Studenti delle Classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado del Territorio Comunale inerente la produzione di un elaborato scritto (non oltre 5 pagine formata A4) o di un Video ( non oltre 2 minuti), che narri uno spaccato di vita o una vicenda legati ad una Donna conosciuta dall’Autore, meritevole di essere ricordata al fine di non dimenticare nessuno dei gesti piccoli o grandi che fanno la Storia di un Paese.

Gli elaborati saranno valutati da un’apposita Commissione e quelli ritenuti particolarmente interessanti e curiosi saranno presentati alla Cittadinanza durante una serata dedicata alla Donna che sarà realizzata durante il mese di Marzo.

“La finalità dell’iniziativa – dichiara l’Assessore Milena Crispoltoni – è dare voce a coloro che vogliono raccontare storie, anche”piccole”, fino ad ora sconosciute e, attraverso di esse, riscoprire la nostra Gente –in questo caso le nostre donne- e con essa, il nostro Territorio.

Gli elaborati dovranno pervenire entro il giorno 07 marzo 2020 tramite e- mail al seguente indirizzo di posta elettronica: cultura@comune.sangiustino.pg.it o tramite consegna a mano direttamente all’Ufficio Cultura del Comune. In entrambi i casi gli elaborati dovranno essere corredati dalla modulistica scaricabile dal sito internet dell’Ente: www.comune.sangiustino.pg.it “. Per ulteriori info: Tel. : 075/861.84449 o Tel. 075/861.84478 in orario ufficio.

