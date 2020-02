Protezione civile: “quadro allarmante, tra carenza di fondi e promesse elettorali che restano tali” – Bettarelli (PD) condivide “il grido di allarme della consulta regionale”

Il consigliere regionale Michele Bettarelli (Pd) commenta “con preoccupazione l’allarme lanciato dalla Consulta regionale del volontariato di Protezione civile in relazione

alla carenza di fondi per garantire il funzionamento della struttura”. Bettarelli critica la maggioranza “che non si è ancora resa conto di dover passare dalla campagna

elettorale alla dura realtà” e auspica “un diverso impegno della Giunta verso un settore di cui, purtroppo, negli ultimi anni abbiamo dovuto imparare ad apprezzare

l’imprescindibilità”.

(Acs) Perugia, 12 febbraio 2020 – “Desta forte preoccupazione l’allarme lanciato dalla Consulta regionale del volontariato di Protezione civile in relazione alla carenza di

fondi per garantire il funzionamento della struttura. Non basta e non serve organizzare incontri e sopralluoghi se poi non si ha la volontà di garantire sufficienti risorse

ad un settore di cui, purtroppo, negli ultimi anni abbiamo dovuto imparare ad apprezzare l’imprescindibilità”. Così il consigliere regionale Michele Bettarelli (Partito

democratico) commenta “le dichiarazioni dei responsabili della Protezione civile all’indomani dell’incontro con l’assessore regionale Agabiti, dal quale sarebbe emerso un

quadro finanziario non adeguato a garantire la funzionalità della macchina umbra dell’emergenza”.

Bettarelli rileva che, “come denunciato dalla Consulta, a fronte degli oltre 700mila euro necessari per il funzionamento del centro di Protezione Civile di Foligno vengono

stanziati dalla Giunta appena 200mila euro; invece di 1,8milioni per le emergenze richiesti da Comuni e Province risultano previsti 70mila euro; dei 300mila euro

auspicati per sostenere il volontariato di Protezione civile arriveranno 20mila euro. Questi numeri danno la dimensione del divario che esiste tra la campagna elettorale

e il concreto governo di una Regione, tra le promesse per intercettare voti e consenso e la dura realtà dei fatti e dei bilanci. Risulta evidente che il sopralluogo della

Seconda commissione a Foligno non ha portato a nulla di concreto e le parole dell’assessore Agabiti sono una doccia gelata sulle richieste della protezione civile

regionale”.

Il consigliere di opposizione evidenzia infine che “la struttura regionale della Prociv e le associazioni hanno cercato momenti di confronto con la Regione, ma ciò non ha

portato ad accogliere le loro giuste richieste. Privare di finanziamenti adeguati il settore della Protezione civile è una scelta irresponsabile e miope che, a fronte di

immediate economie di bilancio, espone gli umbri a conseguenze di cui è complesso valutare le ricadute future”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati