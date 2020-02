PRESENTAZIONE DELL’ANTOLOGIA DELL’ACCESSIBILITA’ Sabato 15 febbraio 2020, ore 10.30 Città di Castello Sede Salviani, Via Rigucci Il POLO TECNICO FRANCHETTI SALVIANI DI CITTÀ DI CASTELLO ha promosso il progetto

“A braccia aperte: un mondo accogliente ed accessibile per tutti” rivolto alla popolazione scolastica dell’Istituto, per favorire approcci diversi al problema delle “barriere” in relazione all’età degli studenti e alla specificità dei corsi.

A conclusione dell’iniziativa sabato 15 febbraio alle ore 10,30 presso l’Aula Book crossing della Sede Salviani in Via Rigucci, si terrà la presentazione pubblica dell’ANTOLOGIA APERTA DELL’ACCESSIBILITA’ a cura di Alvaro Gragnoli, Mario Tosti, Romano Vibi dell’Istituto del Marchio di Qualità Zerobarriere (IMZ), con gli interventi introduttivi del Dirigente Scolastico e di rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Città di Castello.

