Pallavolo serie B/M: Erm Group San Giustino, contro Perugia servono tre punti

Dopo l’amara ripresa di campionato contro Pontedera che ha portato all’arresto della serie di risultati positivi conseguiti dai boys di San Giustino, si guarda all’imminente derby di domenica 16 febbraio contro Sir Safety Monini Perugia per il secondo appuntamento di ritorno nel campionato di serie B/M, girone D. Non sarà affatto un incontro semplice, forse tra i più importanti che aspettano i biancoazzurri. Dopo lo scivolone di sabato, gli altotiberini sono slittati al terzo posto, fermi a 30 punti, un passo avanti rispetto alla Sir (29), reduce da una schiacciante vittoria per 3-1 su Zephyr La Spezia. Quella di Mister Taba M. è una squadra insidiosa, cresciuta molto nel corso del campionato. I boys di Sideri E. stanno lavorando per affrontare al meglio la temibile avversaria tra le mura domestiche, meditando sugli errori della scottante sconfitta di sabato scorso.

