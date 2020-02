Ganovelli (Italia Viva San Giustino) "presto la presentazione alla cittadinanza. Il nostro, un percorso di qualità"

“Ci siamo strutturati, e con la nomina dei coordinatori provinciali, ci presenteremo a breve alla cittadinanza. Il nostro è un partito aperto, riformista, meritocratico, incline al dialogo, al confronto sui temi. Il nostro obbiettivo è creare, attraverso lo studio e la formazione, una nuova classe dirigente giovane, pronta quando sarà chiamata a farlo, a governare. Non ci interessano ne percentuali ne alleanze, tantomeno cavalcare l’onda emotiva di certi temi, che a mio avviso non portano niente di buono per il nostro paese. Abbiamo idee chiare, programmi pronti e attuabili, che comunicheremo attraverso i nostri canali tematici. Fondamentale, per noi, sarà comunicare i nostri valori. Abbiamo già preparato delle piattaforme, saremo presenti sul web, sui social con una rivista cartacea, tutti strumenti atti a diffondere, su temi importanti, il nostro punto di vista detto questo, organizzeremo incontri aperti al pubblico, per noi il confronto diretto è fondamentale il nostro motto è ascoltare, capire, agire”

