25 Gennaio 2020 Il Maestro Roberto Di Matteo vince a  Cividale del Friuli la Terza Prova Nazionale Master

Si è disputata il 25 Gennaio a Cividale del Friuli la terza delle sei Prove Nazionali Master di Spada e tappa di avvicinamento ai Campionati Nazionali che si svolgeranno a Cagliari nel mese di Maggio. il Maestro della Scherma Alto Tevere Fencing and Music Roberto Di Matteo, tornato sulle pedane come Atleta dopo un periodo di assenza, centra la vittoria superando in finale Leonardo Fabiano con un perentorio 10 a 5 e ritornando in corsa per una possibile convocazione ai Mondiali di Zagabria.

Oltre alla vittoria personale l’oro di Cividale è anche il primo podio da inserire nel Palmares della neonata Società schermistica. Prossimo appuntamento con la Scherma Master il 15 Febbraio a Terni dove oltre al Maestro parteciperanno altri validi tiratori dell’Altotevere quali Lorenzo Di Matteo, Alessandro Berrettoni, Alberto Tulli e Moreno Ceccagnoli

