Tonino Giunti (F.I) “ perché dopo la visita al Museo Civico, i turisti non si trattengono in città?”

Sembrava per il Sindaco il toccasana di tutti i mali, l’aver dato a gestire a società esterne a Sansepolcro, il Museo Civico. Ciò ha portato a far sì che i rapporti con i tour operator che inviano i visitatori non venissero gestiti dall’Amministrazione ma dalla società privata.

Questo stato di cose ha portato al fatto che i visitatori del Museo, una volta visitato, ripartano, senza vedere la città e magari consumare qualcosa. Quindi alla lunga l’indotto del paese sta subendo danni economici. Abbiamo delle attrattive, il Museo è la più importante, che debbono essere sfruttate meglio per portare beneficio all’economia di Sansepolcro. A tal proposito ho presentato un’interrogazione in Consiglio Comunale per far sì che l’Amministrazione intervenga con la gestione del Museo ed i tour operator per cambiare questo stato di cose che sta impoverendo Sansepolcro.

