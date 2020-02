Il Valtiberina Tennis & Sport presenta le sette squadre della stagione 2020 La punta di diamante del circolo di Sansepolcro sarà la D2 femminile

Dalla serie D alle categorie under, il Valtiberina Tennis & Sport schiera sette squadre nei campionati regionali 2020. I più recenti sforzi del circolo di Sansepolcro sono stati orientati verso il consolidamento del settore agonistico e hanno comportato un aumento di tennisti e una conseguente crescita del numero di formazioni (la scorsa stagione erano sei), con l’importante novità del ritorno anche di una formazione giovanile femminile. Lavinia Maioli del 2006 e Lucy Ellen Bianconi del 2007, infatti, sono le due ragazze che rappresenteranno questo movimento sportivo tiberino nell’Under14 e che giocheranno nel campionato regionale contro le coetanee del resto della Toscana. La punta di diamante del Valtiberina Tennis & Sport sarà ancora la squadra femminile di D2 che riunirà le tre giovani tenniste del circolo di maggior esperienza e di miglior classifica: Michela Metozzi e Viola Angelini del 2002, e Chiara Bruschi del 2004. Queste atlete hanno dimostrato nelle ultime stagioni di saper cogliere importanti successi a livello provinciale o regionale, dunque a partire dal mese di aprile scenderanno in campo nel campionato toscano con l’ambizione di inseguire una promozione in D1 che è stata già sfiorata nel 2019. La società biturgense ha rinnovato poi la propria partecipazione ai campionati maschili di D3 dove sarà presente con due squadre che faranno affidamento su atleti adulti veterani: la prima su Francesco Cerini, Riccardo Lorenzi e Fabio Marinangeli, e la seconda su Paolo Cenciarelli, Luca Cesari e Luca Ramponi. Una quarta squadra senior è stata infine iscritta alla Coppa delle Torri, manifestazione regionale al via da settembre, aggregando Danilo Alessandri, Adriano Antonelli, Enrico Romano e Patrizio Tavernelli. Il prospetto delle squadre è infine completato dai ragazzi dell’Under14, una categoria dove il Valtiberina Tennis & Sport schiererà ben due gruppi formati da undici atleti. La formazione “A” sarà composta da Gabriele Boncompagni, Gregorio Leandri, Andrea Marinelli, Elia Martinelli e Gregorio Romano, cinque tennisti che giocano insieme da anni e che ambiscono ad andare avanti nel tabellone regionale, mentre la formazione “B” scenderà in campo con Edoardo Alberti, Tommaso Besi, Simone Merendelli, Daniele Neri, Alessandro Panfilo e Lorenzo Piccini. La responsabilità di coordinare l’attività delle squadre e di guidarle nei vari campionati under è stata affidata ad Elora Dabija, ex professionista che in passato è stata al 273° posto del ranking mondiale e che dallo scorso settembre sta curando la preparazione tecnica e atletica dei ragazzi del settore agonistico per favorirne la crescita e la valorizzazione. «Lo sviluppo del settore agonistico – commenta il presidente Carmelo Gambacorta, – rappresenta una delle priorità del nostro circolo. La presenza di Dabija ha permesso di muovere un importante passo in avanti in termini di crescita dei ragazzi, di entusiasmo e di stimoli, con un rinnovato fermento che è ben testimoniato dalle sette squadre che rappresenteranno il Valtiberina Tennis & Sport nella nuova stagione».

