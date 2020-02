I nuotatori tifernati polisport campioni regionali master

I Nuotatori Tifernati Polisport hanno vinto i Campionati regionali umbri di nuoto master, che si sono svolti domenica scorsa a Umbertide. Con una squadra che ha schierato 53 atleti e addirittura 18 staffette, mettendo in acqua praticamente tutti i componenti del sodalizio, i portacolori di Città di Castello hanno vinto 43 medaglie d’oro, 22 d’argento e 10 di bronzo, aggiudicandosi il primo posto in classifica davanti agli Amatori Nuoto Li-bertas di Perugia e all’Accademia PDS di Terni. “In questi nuotatori c’è il vero spirito sportivo, per il quale si fanno sacrifici e si fanno chilometri in vasca, con il piacere di dedicarsi a una passione con sano agonismo, lontano da pressioni, ma con grande se-rietà”, sottolinea l’assessore allo Sport Massimo Massetti, che plaude “a una impresa bellissima, che ribadisce la leadership di Città di Castello nel nuoto in Umbria ed è frut-to del positivo clima che si è creato nella società guidata dal presidente Valentino Cer-rotti, che ha riscontri evidenti anche nella buona riuscita delle manifestazioni sportive di rilievo nazionale organizzate nel corso dell’anno, come in ultimo è stato per la 24 ore di fine anno promossa insieme al Cnat ‘99”. A incoraggiare gli atleti a bordo vasca, domenica oltre al presidente Cerrotti c’era anche l’amministratore unico di Polisport Stefano Nardoni, che segue sempre da vicino l’attività dei Nuotatori Tifernati. “E’ stata una vittoria entusiasmante, della quale siamo orgogliosi, perché rende merito all’impegno con cui i nostri atleti si allenano e gareggiano, andando anche a evidenzia-re come Polisport sappia bene interpretare non solo il ruolo di gestore dell’impiantistica sportiva, ma anche di promotore della pratica sportiva”, afferma Nardoni. Per il presi-dente Cerrotti l’affermazione di Umbertide “ha confermato appieno, non solo le carat-teristiche atletiche e agonistiche della squadra, ma soprattutto quelle partecipative, nel pieno rispetto della filosofia Master, della quale la nostra società è protagonista nel pa-norama natatorio amatoriale italiano”. Il prossimo impegno dei Nuotatori Tifernati Poli-sport sarà nientemeno che la partecipazione ai Campionati Europei di Nuoto Master che si terranno la prima settimana di giugno a Budapest, alla “Duna Arena”, uno degli impianti più importanti al mondo dove il sodalizio punta schierare un numero importan-te di atleti e, soprattutto, a presentare in vasca anche delle staffette. Subito dopo, scat-terà l’organizzazione della “Settimana del Nuoto” insieme al Cnat ‘99, nella quale si di-sputeranno il Meeting “Galluzzi”, secondo in Italia per longevità con la sua 35^ edizio-ne, e il Meeting di nuoto giovanile “Tifernum Tiberinum”, che festeggerà i 25 anni di vi-ta.

