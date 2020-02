Festa dell’unità, winter edition 2020, due giorni di discussione e divertimento

Sabato 15 e domenica 16 Febbraio il Pd di Umbertide ha organizzato l’edizione invernale de la “Festa de l’Unità”. Si comincia sabato mattina alle 11,00 al Museo Rometti con la presentazione del libro “I principi del buongoverno” di Valeria Mancinelli, sindaca di Ancona. Discutono con l’autrice i consiglieri regionali Michele Bettarelli (vicepresidente 3° commissione) e Simona Meloni (vicepresidente Consiglio regionale) Coordina l’iniziativa Matteo Ventanni, capogruppo PD in Consiglio comunale. Sabato sera dalle 22,00 spazio al RESET PUB con la musica di DJ KEROBE e DJ UNLIMITED – voice G-R presso il Ristorante Adamo di Corlo. Una serata all’insegna del divertimento e della musica. Domenica 16 febbraio alle 17 al centro San Francesco- Sala della Musica, Ilenia Bartocci (segreteria PD Umbertide) coordinerà l’incontro dal titolo “Raccontiamo la scuola che cambia”; parteciperanno Franca Burzigottii (dirigente scolastico Campus Da Vinci) e l’On. Anna Ascani (Viceministro istruzione). Domenica sera alle 19.30 ci sarà la cena al ristorante Adamo di Corlo, dove sono previsti i saluti di Tommaso Bori (Capogruppo in Consiglio regionale) e Filippo Corbucci (segretario PD Umbertide e consigliere comunale). Dalle 21.30 BINGO per tutti.

