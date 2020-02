Caso giovani a Sansepolcro? se ne aprla questa sera a Tempi Supplementari

Puntata di Tempi Supplementari da non perdere, quella che andrà in onda questa sera dalle ore 21,15 su Retesole Ch 13. Si parlerà, tra l’altro, delle dichiarazioni di mister Bonura nel post Nestor – Sansepolcro. In casa bianconera esiste un problema legato ai giovani sottoquota? Sembra un paradosso, visto l’enorme patrimonio legato al settore giovanile bianconero, ma mister Bonura lancia l’allarme. Prima intervista da Ds dimisionario del FC Castello, per Giulio Franceschini, che chiarisce i motivi della sua scelta, spazio anche a risultati classifiche e commenti di promozionie e prima categoria

