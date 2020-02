Tradizionale mazzo di fiori di Fratelli d’Italia a via Martiri delle Foibe: auspicio che in futuro non ci sia un Partito ma l’Amministrazione comunale

In occasione della Giornata del Ricorso Fratelli d’Italia ha deposto il tradizionale mazzo di rose rosse presso via Martiri delle Foibe a Citta’ di Castello. Facciamo nostre le parole del Presidente della Repubblica e auspichiamo per il futuro senza alcuna cena polemica che non sia un Partito ma un’Istituzione a compiere questo atto. Non c’e’ spazio per il negazionismo ed occorre guardare alla Storia senza ambiguità. Bene ha fatto l’Amministrazione comunale a sensibilizzare le scuole ma occorrono anche atti istituzionali formali per commemorare una giornata istituita con Legge dello Stato e gli italiani sradicati e perseguitati anche in Patria in nome di timidezza ideologica e di un contesto internazionale che imponeva buoni rapporti con un dittatore sanguinario alle porte di casa.

