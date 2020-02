SOGEPU: Rigucci interpella la Giunta

Nel consiglio comunale di giovedì 30 gennaio 2020, il consigliere del Grupp Misto Marcello Rigucci ha parlato in un ‘interrogazione di una riunione conviviale di Sogepu nel corso della quale un dipendente si è rivolto in maniera poco ortodossa al sindaco. Esiste una situazione di disagio nella società e ci sono stati provvedimenti per quel comportamento. Tutto questo sparlare danneggia sempre qualcuno. Non dimentichiamo i pizzini che hanno portato conseguenze per un assessore, non dimentichiamo l’ordine del giorno che colpiva la mia famiglia. Bisogna andare cauti con affermazioni che danneggiano o l’istituzione come in questo caso o la famiglia”. Il sindaco Luciano Bacchetta ha detto “non mi pare che ci sia disagio a Sogepu, di recente sono state stabilizzate venti persone. Le persone in quella cena erano soddisfatte. Un dipendente ex consigliere comunale mi ha redarguito ma la mia sensazione è che riguardasse la politica non l’azienda. Ho chiesto che non venissero presi provvedimenti ma si sarebbe passati dal torto alla ragione, le vittime non vanno mai create. E’ arrivata una lettera di scuse di tutti i dipendenti per l’accaduto. La vera partita è l’esito al ricorso di Stato sulla gara dei rifiuti, perche cambierà la linea strategica dell’azienda”. Vincenzo Bucci, capogruppo di Castello Cambia, si è detto contento che “l’evento sia stato ridimensionato. Ma questi episodi sono deleteri per tutti”. Rigucci: “Lei rappresentava l’istituzione in quel momento”. Nella replica il sindaco ha detto: “La questione non riguarda Sogepu”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati