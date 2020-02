Pallavolo giovanile: la under 12 femminile del Città d Castello vince il girone B di categoria

Con 22 punti conquistati nella prima fase il Città di Castello pallavolo under 12 rossa si assesta in prima posizione vincendo il girone B e conquistando il diritto di accedere alla seconda fase di eccellenza; una gara impegnativa si prospettava l’ultimo incontro del calendario, ad Umbertide – l’8 febbraio 2020 alle ore 16.00,contro le locali bisognose di una vittoria per sperare di poter qualificarsi come seconde. La squadra tifernate allenata da mister Quarta si è imposta con un rotondo e convincente 0/3 con i parziali di 23/25 11/25 20/25 gestendo in maniera convincente e con un’autorità di gruppo che giorno dopo giorno si consolida e da quella spinta in più necessaria per ben figurare e potersi affermare. Ora ci sarà da confrontarsi con formazioni più combattive e competitive ma per poter iniziare a salire quei gradini della scala pallavolistica bisogna provare a mettersi in gioco sempre e comunque. Il tecnico tifernate per questo campionato ha a disposizione la seguente rosa: Bianchini Lisa, Malcangi Celeste, Lucaccioni Matilde, Bucci Marianna, Biancarelli Marta, Pieracci Anna, Belardinelli Costanza, Mancini Anna, Santis Giorgia, Ranieri Asia, Capecci Matilde, Moriconi Giorgia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati