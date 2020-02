Foibe, racconti di donne dimenticate”: la pieces di MEDEM ha inaugurato il giorno del ricordo

Foibe, racconti di donne dimenticate”. Lo spettacolo, ad opera dell’Associazione culturale Medem, ha inaugurato il giorno del Ricordo a Città di Castello, promosso dall’Amministrazione Comunale di Città di Castello e rivolto alle scuole del territorio. Questa mattina, al Teatro degli Illuminati di Città di Castello, erano presenti alcune classi degli Istituti superiori Patrizi-Baldelli-Cavallotti

e Franchetti-Salviani che hanno assistito ai racconti narrati dalle voci di Mauro Silvestrini e Irene Bistarelli, accompagnati dall’esibizione delle allieve della scuola di danza Academy Ballet di Sara Papa. Un momento intenso che ha ripercorso il dramma delle foibe di cui furono vittime civili e militari molti dei quali italiani in Venezia Giulia, Quarnaro e Dalmazia per mano sia dei partigiani jugoslavi che della polizia politica di Tito.I racconti, tratti dal libro della scrittrice romana Giuseppina Mellace, hanno dato voce a donne e bambine che da un giorno all’altro non hanno più visto la luce del sole, che non hanno potuto realizzare i loro sogni, che sono state strappate ai propri cari con una violenza disumana e inspiegabile; un dolore tutto al femminile che ha catapultato gli studenti alle cronache odierne dove ancora troppo spesso, le protagoniste di abusi e maltrattamenti sono le donne. Storie di esodi, a volte forzati a volte scelti, ma tutti con inevitabili conseguenze per la vita di ognuno. Medem, come ha raccontato il regista Mauro Silvestrini nella sua introduzione, ha incontrato già dal 2013 molti di questi sopravvissuti al dramma delle foibe o i loro parenti che ancora oggi testimoniano quello che fu, come la professoressa Angela Ambrosini, figlia di un esule, che in “Memento” ha riportato attraverso sei poesie, un racconto e un monologo teatrale, le pagine più cupe della nostra storia. Una ricorrenza nazionale, istituita proprio con una legge nazionale, quella del 30 marzo del 2004, che ha messo tristemente nero su bianco il giorno del ricordo; con queste parole si è rivolta agli studenti l’assessore alle politiche scolastiche Rossella Cestini nel suo saluto istituzionale, ricordando l’importanza di questa giornata nel calendario della memoria collettiva.