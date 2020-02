Citerna – Presentazione della 20esima edizione della rassegna di teatro dialettale “Il Torrione”. Sabato 15 febbraio, ore 10 Sala degli Archi

La manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Citerna, in collaborazione e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, si svolgerà nei mesi di marzo e maggio al teatro ‘Bontempelli’ di Citerna.

Per celebrare i venti anni della manifestazione, quest’anno non ci sarà il tradizionale scontro delle compagnie teatrali per aggiudicarsi l’ambito titolo, ma ad esibirsi saranno le compagnie che hanno ottenuto la vittoria nelle precedenti edizioni.

Alla conferenza stampa parteciperanno il sindaco di Citerna, Enea Paladino, e l’assessore alla cultura, Anna Conti, affiancati da altri componenti della Giunta. Saranno inoltre presenti il Direttore artistico della manifestazione, Domenico Santini, e il presidente della Pro Loco, Marco Meoni.

