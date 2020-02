Pallavolo serie B/M: battuta d’arresto pesante, per la ERM group San Giustino, a Pontedera

Il primo parziale vede la squadra locale più sicura dei suoi mezzi che si porta avanti con un primo vantaggio di 5-1. La squadra locale sembra più determinata in fase break e aumenta il vantaggio portandosi avanti 17 a 10 costringendo Sideri a chiedere il secondo time-out. Sembra che il time out chiamato abbia dato una scossa ai ragazzi che accorciano le distanze portandosi 18 – 19.

Continua il momento positivo dei boys che portano il set in parità 21-21. Qualche errore purtroppo regala il primo set alla squadra locale con un risultato di 25-23.

Il secondo parziale vede la squadra Toscana più corale con un gioco difensivo di alto livello che li porta avanti 11-7. I ragazzi trovano le risposte forzando la battuta e portando il gioco in parità 15, per poi andare in vantaggio 18-17.

Si gioca punto a punto dove le due squadre non si risparmiano facendo vedere una qualità di gioco alta fino al muro punto decisivo di Pontedera che regala il 2 set ai toscani con un risultato di 30-28.

Il terzo set continua sulla falsa riga degli altri due che vede la squadra di Sideri in difficoltà nella fase di cambio palla che porta un netto vantaggio ai toscani di 5-1 costringendo a chiedere il primo time-out. La squadra locale continua a mettere in difficoltà gli umbri forzando la battuta e brevemente costrigende Sideri di optare per il secondo time-out che vede la squadra sangiustinese sotto di sette lunghezze 10-3.

Un vantaggio così importante lascia una traccia negativa sul gioco dei ragazzi di Sideri che provano a rimettere il parziale in carreggiata ma i toscani trascinati dal forte opposto Hendriks chiudono il parziale e la partita 25 a 21.