Domenica 9 febbraio a Nuvole benedizione dei cellulari nel nome di san Biagio e distribuzione coroncine

Cari amici, come è tradizione la nostra parrocchia festeggia san Biagio la domenica dopo la sua festa che è il 3 febbraio e quest’anno sarà domenica 9. E’ il nostro titolare e quindi la più importante festa per noi. Diverse novità ci sono. Per primo partirà il concorso “ CELLULARI E BUONE NOTIZIE” il 24 gennaio che quest’anno è stato arricchito con diversi premi di cui il primo è un computer portatile . Giovedì 6 alle ore 21 , presso la sala conferenze del Seminario in via San Girolamo 2 a Città di Castello , si è svolto un incontro guidato da esperti , sia a livello tecnico che medico, sul corretto uso dei cellulari e sulle possibili conseguenze non buone che possono portare alla salute , sia fisica che psichica, il loro utilizzo non attento. Poi domenica 9 Febbraio inizierà con la premiazione del concorso sopra detto alle 9,30. Seguirà il programma religioso con la recita del santo Rosario alle 10,45 e la Santa Messa alle 11,15, sarà con noi padre Gonzalo. Ci sarà la benedizione dei bambini e della gola e al termine benediremo le biade degli animali e proprio i cellulari di cui san Biagio e il protettore avendo operato un miracolo in un bambino che stavo morendo soffocato. Distribuiremo anche i soliti zuccherini in modo particolare quel giorno che è anche la festa degli innamorati La seconda novità, dopo la prima dell’incontro degli esperti, sarà che distribuiremo, dopo averli benedetti, dei santini di san Biagio con la preghiera proprio per chi usa questi nuovi mezzi di comunicazione. E’ notizia di qualche giorno fa che un tribunale ha condannato l’INAIL a risarcire un dipendente di una ditta nel settore delle comunicazioni a cui è stato riscontrato un tumore causato sembra proprio da questo strumento, nella sentenza vi è raccomandato di fare più possibile informazione su questo utilizzo dei cellulari non corretto. Perché amici la Benedizione? Sappiamo che nella Bibbia la Benedizione è molto importante e lo stesso Gesù diverse volte nei Vangeli l’ha utilizzata in prima persona. E’ una richiesta di intervento di Dio su persone, situazioni, cose che per ognuno di noi sono particolarmente importanti. Verrà offerto ai presenti, sia prima della Messa che dopo, un piccolo rinfresco. Saluti e Benedizioni. Don Giorgio.

Programma :

GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO ORE 21 , VIA SAN GIROLAMO 2 CITTA’ DI CASTELLO INCONTRO ESPERTI.

DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 9,30 PREMIAZIONE CONCORSO “ CELLULARI E BUONE NOTIZIE”.

ORE 10,45 SANTO ROSARIO. ORE 11,15 SANTA MESSA CON BENEDIZIONE DEI BAMBINI E DELLA GOLA.

AL TERMINE BENEDIZIONE DELLE BIADE PER GLI ANIMALI, DEI TELEFONINI , CON LA DISTRIBUZIONE DEI ZUCCHERINI BENEDETTI E DEI SANTINI.

