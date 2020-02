Pallavolo serie B1/F: la nuova Co.me.t Città di Castello attesa dalla prova di Castelfranco di Sotto,

Con l’inizio della fase di ritorno del campionato di Serie B1 femminile, si apre anche un altro capitolo per la Co.Me.T. Volley Città di Castello nell’ambito della stessa stagione: le partenze e gli arrivi che hanno caratterizzato gli ultimi due mesi hanno infatti ridisegnato gli assetti di una squadra che riparte dall’ultimo posto della classifica e con alle porte un esame di quelli da sempre molto ostici in terra di Toscana. Con inizio alle 18.30 di sabato 8 febbraio, le tifernati sono di scena al PalaBagagli contro il Castelfranco di Sotto, compagine che da tempo possiede una ossatura oramai consolidata (pochissime revisioni di organico da un’annata all’altra) e che fa leva sul lavoro in difesa e sulla grande determinazione delle proprie giocatrici, nonostante all’andata la formazione di Brighigna sia riuscita a imporsi per 3-2 al termine di una partita combattuta fino al punto conclusivo. D’altro canto, l’impresa di Castelbellino ha dimostrato come la formazione pisana – salda nelle posizioni centrali della graduatoria del girone C – sia in grado di poter mettere in difficoltà chiunque. Abbiamo parlato in apertura di capitolo diverso per la Co.Me.T. Città di Castello e la dimostrazione è data dal 6+1 che andrà in campo, sul quale peraltro vi sono punti interrogativi: in regia dovrebbe andare Chiara Gobbi (non dimenticando l’arrivo di Sofia Rapisarda), che con l’opposto Stefania Liguori va a comporre una diagonale completamente nuova; al centro, linea più verde che mai: assieme a Camilla Sergiampietri ci sarà infatti Vittoria Belotti, la giovanissima classe 2002 che ha l’opportunità di esordire in B1. Per ciò che riguarda le schiacciatrici alla banda, sicuro l’impiego di Francesca Mancini, mentre Margherita Lachi è reduce dall’influenza che l’ha colpita in settimana, per cui potrebbe porsi una sorta di ballottaggio iniziale fra l’altra 2002 del gruppo, Livia Leonardi (anche per lei si tratterebbe dell’esordio assoluto nella categoria) e Marta Nardi. Completa lo schieramento il libero Elena Ferrantello, non dimenticando Giada Cesari. La direzione dell’incontro è stata affidata al primo arbitro Roberto Tavarini della sezione di Massa Carrara e al secondo arbitro Luigi Peccia di La Spezia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati