Manovre di disostruzione pediatrica, ecco i manichini per insegnare ai genitori. Sono stati donati al Consultorio di Arezzo

Un kit di manichini con cui gli operatori del Consultorio potranno insegnare ai genitori, ma non solo, le manovre di disostruzione pediatrica e di massaggio infantile. Si tratta del dono di Calcit, Innerwheel Arezzo, Innerwheel Arezzo Toscana Europea, Associazione Mogli dei Medici e “Banda piccoli chef” ed è stato consegnato questa mattina alla responsabile del Consultorio di Arezzo, Alessandra Mori.

Da tempo, infatti, i Consultori dell’intera Sud Est organizzano corsi per adulti affinché sappiano effettuare le prime manovre di soccorso nel caso un bambino avesse problemi alle vie respiratorie a causa di un corpo estraneo (pezzetti di un giocattolo o cibo). Si sono sempre avvalsi del personale del 118 ma adesso gli stessi operatori dei Consultori sono stati formati dal personale dell’Emergenza e potranno tenere i corsi con le famiglie in modo autonomo.

“Crediamo nel valore del messaggio che stamani viene trasmesso, e cioè l’importanza della prevenzione e della sinergia tra associazioni – ha detto Giancarlo Sassoli (Calcit) a nome di tutti i soggetti donatori – Coinvolgere i tanti attori della comunità significa sensibilizzare e informare. Nel caso specifico, significa salvare vite umane”.

“Avere in dotazione questi manichini è per noi fondamentale – dichiara Alessandra Mori – Grazie a tutti coloro che ce li hanno donati perché fare prevenzione è fondamentale e quando parliamo dei bambini ci vuole ancora più attenzione. Come Consultorio, stiamo calendarizzando i nuovi incontri per insegnare le manovre. Partiremo dal mese di marzo. Appena il calendario sarà pronto lo diffonderemo alla popolazione”.

