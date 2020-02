Lavori pubblici, in corso a Sansepolcro nuovi interventi di manutenzione stradale. Gli interventi riguardano Viale Bartolomeo della Gatta, Via Banchetti, Via Barsanti e la rotatoria a San Lazzaro

Sono in corso a Sansepolcro una nuova serie di lavori di manutenzione straordinaria che interessano tre importanti strade cittadine. Le opere, dell’importo complessivo di 95.000 euro circa, riguardano nello specifico Via Bartolomeo della Gatta, Via dei Banchetti, Viale Barsanti e la rotatoria nel quartiere San Lazzaro. I lavori sono stati affidati ad una ditta specializzata con sede a Sansepolcro.

Il primo intervento interessa Via Bartolomeo della Gatta nel tratto tra Via Pompeo Ghezzi e Via Carlo Vigo, dove si stanno svolgendo lavori di risanamento del sottofondo, ripavimentazione con conglomerato bituminoso tappeto e rifacimento della segnaletica orizzontale. L’importo delle opere è di 14.324,40 euro.

Il secondo intervento riguarda i lavori di adeguamento delle canalizzazioni elettriche in Via dei Banchetti, dove si stanno effettuando scavi, posa tubazioni corrugate, ripristini, ed altri interventi propedeutici all’eliminazione di interferenze aeree con la nuova viabilità di collegamento al nuovo ponte sul fiume Tevere. L’importo delle opere è di 38.913,24 euro.

Il terzo intervento, presto al via, riguarda infine i lavori di riqualificazione di Viale Barsanti e della rotatoria del quartiere di San Lazzaro con il risanamento sottofondo e la ripavimentazione con conglomerato bituminoso tappeto, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale. L’importo delle opere è di 41.685,71 euro.

“Le opere mirano a conservare lo stato e la fruibilità delle strade e della segnaletica con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza per i cittadini – rende noto l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Marzi – Questa amministrazione, da sempre contraria agli asfalti pre elettorali, sta dimostrando coi fatti che è possibile ottenere risultati importanti attraverso una programmazione attenta e costante. Anche in questo ultimo anno e mezzo di lavoro, come durante tutto il nostro mandato, continueremo a rivolgere massima attenzione verso la manutenzione delle strade di tutto il territorio cittadino.”

