Il cordoglio del sindaco Luciano Bacchetta per la scomparsa di Alfio Carletti

“La morte di un amico, un professionista dell’assistenza e solidarietà, di un amministratore pubblico, tifernate verace e appassionato militante di partito co-me Alfio Carletti ci lascia sgomenti. Si fa fatica in questi momenti a trovare le parole giuste per sintetizzare ricordi, sentimenti e dolore per la perdita di un a-mico vero, una persona perbene dal grande cuore che ha manifestato in ogni occasione in cui si è trovato ad agire. Alfio Carletti era tutto questo e non solo, era soprattutto un marito, genitore e nonno affettuoso. Ci macheranno tanto il suo sorriso, la sua bontà, la sua dedizione al prossimo e ai valori di amicizia e appartenenza. Caro Alfio non ti dimenticheremo e faremo tesoro dei tuoi pre-ziosi insegnamenti.”. E’ quanto dichiarato, questa mattina, dal sindaco, Luciano Bacchetta, appena appresa la notizia della scomparsa di Alfio Carletti, 67 anni, “amico” fraterno e stimato professionista della sanità locale e comprensoriale. Coordinatore e responsabile infermieristico del C.S.M. (Centro di Salute Menta-le), pioniere dell’assistenza domiciliare della Asl numero 1 (non c’è praticamen-te famiglia a Città di Castello che non abbia ricevuto la sua visita per interventi sanitari fra le mura domestiche), Alfio Carletti, da qualche anno in pensione, era stato nominato dal sindaco a far parte del Consiglio di Amministrazione dell’Asp “Muzi Betti”, ruolo che svolgeva con passione, competenza e dedizione. Nel rinnovare le più sentite condoglianze alla famiglia, alla moglie Lauretta Polidori, alla figlia Francesca, al nipote Alessio e al genero Carlo, il sindaco Luciano Bacchetta, ricorda con commozione e gratitudine “la militanza politica nel Psi, gli incarichi svolti e la sua totale dedizione all’organizzazione di eventi e manife-stazioni”. Appassionato escursionista faceva parte del CAI (Club Alpino Italiano) di cui era infaticabile sostenitore e promotore di numerose iniziative a contatto con le montagne, la natura e i suoi paesaggi. Al cordoglio del sindaco Luciano Bacchetta, si uniscono tutti i membri della giunta comunale, in particolare gli as-sessori, Riccardo Carletti, Massimo Massetti, il capogruppo consiliare, Vittorio Morani e tutti i consiglieri del Psi sgomenti per la perdita di un “caro amico”. Cordoglio per la scomparsa di Alfio Carletti anche da parte del segretario comunale del PSI, Marco Mearelli, che commenta con “profondo dolore la perdita di un amico, un militante e dirigente di partito sempre in prima linea con sorriso e impegno ad organizzare eventi, iniziative e manifestazioni di carattere politico, spesso talvolta con finalità benefiche e di solidarietà”. Grazie

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati