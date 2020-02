Dukes basket Sansepolcro, si lavora per la prossima trasferta, avversario il Team Nova Lastra a Signa

Seconda trasferta del girone di ritorno per l’UtensileriaOnline Dukes Sansepolcro di coach Pierluigi Mameli. I colori bianconeri, ancora saldamente in testa alla classifica, affronteranno L&S Basket Teamnova di Lastra a Signa, forti anche della vittoria ottenuta domenica scorsa al Palazzetto dello Sport di Sansepolcro contro lo Scandicci. Coach Mameli ritrova anche alcune pedine importanti, assenti la scorsa giornata sia per infortunio che per malanni di stagione. Sono otto, attualmente, le lunghezze che separano le due formazioni: 18 punti per la società fiorentina, mentre 26 sono quelli della biturgense che dovrà al contempo guardarsi bene le spalle da Cus Siena impegnata nella trasferta di Figline contro il Basket Don Bosco. UtensileriaOnlineDukes Sansepolcro intenzionata a proseguire in questa lunga striscia positiva, anche perché da inizio stagione c’è stata solamente una sconfitta.



