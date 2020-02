Domenica a teatro la compagnia “DUEADUE” con lo spettacolo per bambini e ragazzi “non aspettatevi cenerentola”

“Non aspettatevi Cenerentola” è il titolo dello spettacolo che la compagnia “DueaDue” dell’associazione Festa della Luce porterà in scena domenica 9 febbraio al Teatro comunale degli Illuminati alle ore 15.30 e alle 17.30. La rappresentazione fa parte del cartellone 2019-2020 de “La Domenica a Teatro”, la stagione rivolta a bambini e ragazzi promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con i gruppi teatrali locali. Con il testo e la regia curati da Valentina Martinelli e Riccardo Sensi sarà proposta al pubblico una storia ambientata negli anni ’80, in cui una ragazza fa della sua locanda un porto armonico e sicuro per i piccoli e i giovani ragazzi del quartiere, nel quale affronta la complicata relazione con personaggi bizzarri ricorrendo alla gentilezza, per rendere possibile l’impossibile. Lo spettacolo, adatto ai bambini dai 6 anni di età, vedrà alternarsi sul palcoscenico Chiara Guerri, Adele Fontanelli, Valentina Martinelli, Claudia Ripi, Riccardo Sensi, Mauro Silvestrini, Achille Agostini, Livio Agostini, Chiara Bianchini, Myriam Landi, Luce Sensi e Serafino G. Sensi. Le coreografie saranno affidate a Rita Giubilei, mentre a curare i costumi sarà Donatella Pauselli, con Luca Occhini e Omar Bani alle luci, Marco Bonatti alle animazioni video, Wally Tarzariol alle acconciature e Sarah Mancini al trucco. Fino al pomeriggio di domani, venerdì 7 febbraio, sarà possibile prenotare i biglietti al costo di 5 euro, contattando non oltre le ore 18.00 il numero di telefono 392.6467999. I tagliandi potranno essere acquistati anche domenica 9 febbraio a partire dalle ore 14.30 direttamente presso il botteghino del Teatro degli Illuminati. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura al numero di telefono 075.8522920 o all’indirizzo di posta elettronica teatro@cittadicastello.gov.it.

