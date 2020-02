Verini: ” Nicoletta Bombardiere gia’ al lavoro a Beirut. sara’ all’altezza del delicatissimo impegno” “Ho voluto esprimere anch’io alla concittadina tifernate Nicoletta Bombardiere le migliori congratulazioni e i più sinceri auguri per il ruolo di Ambasciatrice Italiana in Libano che è stata chiamata a ricoprire. Ci siamo sentiti al telefono. Da due giorni è già a Beirut, al lavoro in uno dei luoghi più delicati per gli equlibri geopolitici. E per le tensionI e conflitti nell’area, quotidianamente e strategicamente monitorati e governati per evitare potenziali, gravissime conseguenze più estese. In Libano opera da tempo il contingente italiano con funzioni di mantenimento della pace, insieme a Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, nell’ambito di Unifil. Nicoletta Bombardiere vanta un percorso davvero importante in vari ambiti istituzionali della diplomazia ed è anche per questo che sono certo che saprà offrire un significativo contributo al nostro Paese in questa nuova e rilevantissima esperienza. ” Così, in una dichiarazione, il deputato tifernate Walter Verini

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati