Pallavolom serie B/M: ERM group San Giustino, si torna al lavoro in vista del match con Titan Services San Marino

Mancano poco più di due giorni alla ripresa di campionato, dove i boys di Ermgroup San Giustino (PG) affronteranno in trasferta i Lupi Estintori Pontedera (PI) nel primo incontro del girone di ritorno. Reduci dalla vittoria fuori casa contro Titan Services San Marino (RN) 3-1, che ha portato alla conclusione della prima parte di campionato al terzo posto nella classfica di serie B/M, giorne D, con 30 punti, ad un soffio da Bologna (31), i biancoazzurri guardano avanti per continare a cavalcare l’onda e mantenere i primi posti. Il turno di stop appena trascorso è stato sicuramente prezioso, al fine di recuperare le forze e far calare la tensione accumulata, senza però perdere di vista gli importanti obbiettivi. La partita di sabato non sarà facile; quella di Lupi Estintori è una squadra che in casa si comporta bene e potrebbe essere insidiosa per gli altotiberini. Piazzatasi all’ottavo posto a 20 punti vorrà sicuramente vincere e le mura domestiche sono sempre un vantaggio. Nell’incontro di andata i boys di Ermgroup San Giustino vinsero 3-1; un esordio emozionante sotto gli occhi di un palazzetto gremito di tifosi. Quello di Mister Sansonetti, è un buon roster, con Tamburo V., opposto, ex giocatore della Sir e un Hendriks N.,anche lui opposto, proveniente da categorie superiori. Il palleggiatore Lazzeroni T., ha militato per anni in B1 e un ottimo libero Taliani F., dall’ A2. Altri punti di riferimento della squadra sono Lumini F., schiacciatore improntato all’attacco e una buona batteria di centrali. Gli avversari della Ermgroup San Giustino potrebbero scendere in campo con la diagonale palleggiatore- opposto Lazzeroni T. –Hendriks N., la coppia di schiacciatori che sono Grassini R. e Lumini F. e al centro Ferretti L. e Coletti G. o Lusori. E, Taliani F. nel ruolo di libero. I boys di Sideri E., diagonale palleggiatore -opposto Sitti A. -Puliti L., diagonale di posto 4 Conti -Valla, al centro Stoppelli D. e Antonazzo D., Di Renzo libero. In vista della trasferta di sabato l’opposto di Ermgroup San Giustino, Puliti L., ha dichiarato quanto segue: “La partita che ci aspetta sabato sarà una vera e propria battaglia. Nonostante la classifica non le renda giustizia, Pontedera è una squadra molto forte e ben attrezzata, ed in casa esprime una buona pallavolo. Non dobbiamo dimenticarci quanto sia stato difficile per noi vincere all’andata in una partita veramente molto intensa e spettacolare. Replicare il risultato da loro è il nostro obiettivo principale e noi vogliamo riuscirci a tutti i costi”.

