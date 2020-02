Associazione Storica dell’Alta Valle del Tevere: sabato 8 febbraio, presentazione del nuovo direttivo

L’Associazione Storica dell’Alta Valle del Tevere, attiva dal 1996 nella promozione degli studi sul territorio valtiberino umbro-toscano, apre il 2020 all’insegna del rinnovamento: sabato 8 febbraio alle ore 16 presso la sala conferenze della Biblioteca Carducci di Città di Castello saranno infatti presentati al pubblico il nuovo Consiglio direttivo dell’Associazione, eletto dai Soci nello scorso giugno, e l’ultimo fascicolo della rivista «Pagine Altotiberine», giunta al doppio numero 63/64.

Particolare attenzione sarà riservata proprio a «Pagine Altotiberine» e ai suoi sviluppi futuri: la rivista scientifica dell’Associazione, a vocazione storica nel senso più ampio del termine, ormai conosciuta e apprezzata ben oltre i confini locali, ha il merito di coinvolgere un numero sempre crescente di studiosi che, con i loro saggi, contribuiscono ad approfondire e divulgare l’identità culturale della vallata. Le numerose idee in cantiere per il prossimo ammodernamento della rivista, dall’inserimento di nuove rubriche dedicate all’arte e alla cultura al restyling editoriale, saranno illustrate dai membri della Redazione.

Nel corso dell’incontro, aperto a tutti, sarà possibile associarsi o rinnovare la propria iscrizione all’Associazione Storica dell’Alta Valle del Tevere; gli intervenuti potranno inoltre disporre di alcuni numeri arretrati della rivista.

Per ulteriori informazioni: mail altoteverestorica@gmail.com, Pagina Facebook “Associazione Storica dell’Alta Valle del Tevere”.

