“Prima prova dei Campionati Regionali di Società di Corsa Campestre: l’Avis Sansepolcro si fa onore

“Campionati Regionali di Società di Corsa Campestre Settore Promozionale e Giovanile I° Prova” Con i “suoi” atleti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori, seppur colpita dai malanni di stagione, la Società Sportiva Dilettantistica Atletica A.V.I.S. Sansepolcro (AR) ha partecipato alla I° Prova del Campionato Regionale di Società di Corsa Campestre, Settore Promozionale e Giovanile (riservato alle Cat. Ragazze/i 2008 – 2007 e Cadette/i 2006 – 2005), della Regione TOSCANA, che si è tenuto a LUCCA (LU), riuscendo, in questa stagione, a portare le squadre complete nella Cat. RAGAZZE e CADETTE; questo è l’unico e solo “risultato”, che conta e ci gratifica, veramente, per l’impegno e il lavoro svolto con i Nostri ragazzi e ragazze, con l’aiuto e la collaborazione, indispensabile e fondamentale delle loro Famiglie, di essere riusciti, nel nostro “piccolo”, a ricominciare a far scoprire, conoscere e parlare di Atletica Leggera. Al cospetto di una mattinata veramente “primaverile”, con un campo gare, “storico”, che si sviluppava sul perimetro, delle antiche mura, della città di Lucca; addicendosi perfettamente al nome della manifestazione, visto le innumerevoli piogge cadute in settimana. L’ evento ha visto la partecipazioni di circa Nr. 500 atleti/e provenienti da tutti i Settori Giovanili, di tutte le Società della nostra Regione, che avevano superato la Fase Provinciale. Nella Cat. Ragazze Femminile (2008-2007), Mt. 1500, partenti Nr. 174 atlete; Sara Giorni, Chiara Prini, Emma Antonelli e Sofia Conti (tutte atlete al I° Anno di categoria), rispettivamente: 13°, 33°, 62° e 142° classificate, ottenendo con questi risultati il 6° posto nelle graduatorie finali parziali della classifica per società; nella Cat. Ragazzi Maschile (2007-2006) Mt. 1500, partenti Nr. 172 atleti, Filippo Martini, 50° classificato. Le gare della Categoria Cadetti/e (2006-2005), sono state indicative per la selezione della Rappresentativa Regionale, di categoria, per la partecipazione ai Campionati Italiani di Corsa Campestre; la prova indicativa successiva, e ultima, sarà in occasione della II° Prova dei Campionati Regionali di Società e Individuali di Corsa Campestre, Settore Promozionale e Giovanile di Domenica 01 Marzo 2020 a Empoli (FI). Nella Cat. Cadette (2006-2005) Mt. 2000, partenti Nr. 112 atlete, Veronica Brizzi (migliore classificata tra le nate dell’anno 2006), Francesca Falasconi (tutte e due al I° Anno di categoria), Caterina Mocarli (che per abnegazione e spirito di squadra ha gareggiato con una frattura al radio) e Denise Franceschini, rispettivamente: 3°, 48°, 52° e 65° classificate, ottenendo con questi risultati il 6° posto nelle graduatorie finali parziali della classifica per società e il 5° posto, parziale, nella classifica COMBINATA del Settore Promozionale e Giovanile Femminile, data dalla somma dei punti ottenuti nelle Cat. RAGAZZE e CADETTE; nella Cat. Cadetti (2005-2006) Mt. 2500, partenti Nr. 135 atleti, Francesco Capriani, 9° classificato. Prossimi appuntamenti: Domenica 16 Febbraio 2020, Città di Castello (PG), X° Criterium Giovanile di Cross Regione Umbria III° Prova – Settore Promozionale; Domenica 16 Febbraio 2020, Campionati Regionali di Staffetta Corsa Campestre Regione Toscana – Settore Giovanile, Castelfiorentino (FI); Domenica 01 Marzo 2020, EMPOLI (FI), Campionato Regionale Individuale e II° Prova Campionato di Società di Corsa Campestre Regione Toscana – Settore Giovanile; Domenica 01 Marzo 2020, Strozzacapponi (PG), X° Criterium Giovanile di Cross Regione Umbria IV° Prova – Settore Promozionale; Domenica 08 Marzo 202

