Circa 100 partecipanti al convegno incentrato sull’allenamento della forza nel calciatore che si è svolto all’Istituto Prosperius Tiberino

E’ stato un successo il convegno “L’allenamento della forza nel calciatore: mito o realtà” che si è svolto

presso l’Istituto Prosperius Tiberino di Umbertide.

L’incontro, organizzato dall’Associazione italiana allenatori calcio (Aiac) insieme all’Istituto Prosperius Tiberino e Elav-Ricerca e alta formazione per le scienze motorie, ha visto la partecipazione di numerosi addetti del settore: all’iniziativa, infatti, hanno preso parte circa 100 tra allenatori e preparatori atletici delle società calcistiche del territorio.

“Con questa iniziativa – afferma il presidente dell’Istituto Prosperius Tiberino – vogliamo continuare a essere un punto di riferimento per coloro che a livello dilettantistico e professionistico praticano sport e si trovano a dover recuperare la forma fisica a seguito di un infortunio. La nostra struttura è da sempre all’avanguardia per quanto riguarda i servizi di riabilitazione e di riatletizzazione di cui in passato hanno beneficiato atleti del calibro di Gabriel Batistuta, Marco Delvecchio, Fabio Bazzani (attuale viceallenatore

del Perugia) e della pallavolista Tai Aguero.”

I lavori del convegno, moderati dal giornalista Mario Mariano, sono iniziati dopo i saluti di benvenuto da parte del sindaco di Umbertide, Luca Carizia, del presidente dell’Istituto Prosperius Tiberino, Giuseppe Barberi e gli interventi di introduzione al convegno curati dal referente preparatori Aiac Umbria, Alessandro Scaia e del direttore tecnico del gruppo Prosperius, professor Stefano Fiorini.

A parlare di riclassificazione e strategie nell’allenamento della forza del calciatore è stato Enrico Guerra, direttore ricerca e sviluppo di Elav e docente di Scienze e tecniche dello sport presso l’Università degli Studi di Perugia. Federico Cavargini, preparatore atletico professionista, si è incentrato su mezzi, metodi e programmazione settimanale dell’allenamento della forza del calciatore nel calcio dilettantistico.

Il professor Giuliano Cerulli, chirurgo ortopedico di fama internazionale, ha spiegato i benefici della prevenzione legata alla meccano-biologia mentre Walter Alfredo Novellino, ha fornito riflessioni e proposte sull’evoluzione dell’allenamento del calciatore.

Hanno chiuso l’incontro il preparatore atletico dell’As Gubbio, Romano Mengoni, che si è occupato delle proposte e delle applicazioni pratiche per l’allenamento della forza nel calciatore professionista ed i preparatori atletici dell’Ac Perugia, De Maria, Arpili, D’Angeli, Valeri e Carboni che hanno basato i loro interventi sulla settimana tipo di lavoro della formazione del Perugia.

