Pallavolo serie B1/F: avvicendamento nel ruolo di regista: rescisso il contratto con Giorgia Vingaretti, arriva Sofia Rapisarda, ex Idea volley Bologna e Conero Ancona

La società Volley Città di Castello comunica l’avvenuta rescissione del contratto con la palleggiatrice Giorgia Vingaretti, che ringrazia per l’impegno e la professionalità dimostrati. Nel ruolo di regista, arriva in biancorosso Sofia Rapisarda, classe 1999 da Lugo di Romagna e un metro e 78 centimetri di altezza. Cresciuta nella Idea Volley Bologna, nelle cui file ha militato in Serie D, poi in C e in B1 (ha giocato contro l’allora San Giustino nella stagione 2015/2016), è poi rimasta in categoria con il Volley Trecate; una parentesi in B2 con la Clai Imola e lo scorso anno di nuovo avversaria del San Giustino con la Conero Ancona. La Rapisarda sosterrà i primi allenamenti con la maglia della Co.Me.T. Città di Castello fin dalla giornata di martedì 4 febbraio.

