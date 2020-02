Le donne delle foibe per il giorno del ricordo a Città di Castello

A Città di Castello fervono i preparativi per il Giorno del Ricordo di Città di Castello, ri-correnza che punta l’attenzione sul dramma delle foibe di cui furono vittime civili e mili-tari molti dei quali italiani in Venezia Giulia, Quarnaro e Dalmazia per mano dei parti-giani jugoslavi e della polizia politica di Tito. L’Amministrazione proporrà agli alunni dell’ultimo anno delle scuole medie e delle superiori lo spettacolo “Foibe, racconti di donne dimenticate” di Giuseppina Mellace, a cura dell’Associazione culturale Medem lunedi 10 febbraio 2020 ore 11,00 presso il Teatro degli Illuminati. Come per la Giorna-ta della Memoria anche in occasione del Giorno del Ricordo la partecipazione delle scuole si annuncia massiccia con 230 studenti presenti. Iscrizioni aperte fino al 6 feb-braio.

