Giornata della memoria: tante le iniziative messe in campo dal Patrizi-Baldelli-Cavallotti.

Nella settimana dedicata alla Giornata della Memoria a Città di Castello, molte sono state le iniziative messe in campo dagli studenti dell’International Campus Patrizi-Baldelli-Cavallotti. Una serie di appuntamenti ed eventi che hanno dato l’avvio alla settimana della memoria con la presentazione del Calendario Civile di Città di Castello presso la biblioteca tifernate Carducci e che si sono conclusi con un video speciale. All’Istituto Ugo Patrizi, baciato da un sole provvidenziale, è infatti apparsa la stella di David tra il verde degli spazi esterni, sorvolata da un drone che ne ha simbolicamente immortalato ” le braccia”, quelle dei ragazzi della scuola strette le une alle altre per celebrare e non dimenticare la Shoah. Un gesto fortemente condiviso e rappresentativo della memoria contro ogni forma di razzismo, intolleranza o persecuzione di cui la scuola oggi più che mai si fa portavoce promuovendo i valori della pace e della fratellanza nel segno della conoscenza storica e dello spirito critico. Più di 200 ragazzi hanno lasciato le proprie classi e si sono uniti in una stretta comune per una lezione a cielo aperto, un compito di realtà, come si suole definire oggi tutte quelle esperienze didattiche che in qualche modo sviluppano al contempo teoria e pratica, e dare un segno significativo. Coordinati dai loro insegnanti e guidati da Marco Bonatti che ha realizzato il bellissimo video di questa mattinata-simbolo, gli studenti dell’Istituto agrario Ugo Patrizi non si sono girati dall’altra parte; nell’era dell’individualismo che caratterizza la società globale, la scuola oggi più che mai deve farsi portavoce di valori di civiltà, di quel senso di cittadinanza nuova che muove dalla rilettura della Costituzione e che vuol, tornare ad educare alla conoscenza prima e al rispetto dell’altro poi. Non solo pagine di storia lette e poi dimenticate, ma partecipazione consapevole degli eventi che hanno segnato la storia del nostro paese e del mondo perché siano un esempio per non ripetere gli stessi errori, per stimolare le coscienze, per creare generazioni di ” cervelli” che sappiano pensare e rielaborare i fatti del passato per contribuire significativamente ad un presente migliore. Un video suggestivo ed originale dunque, quello realizzato dai ragazzi dell’International Campus Patrizi-Baldelli-Cavallotti, che ha fatto il giro dei social ed è diventato virale e in un certo senso rappresentativo anche della città tifernate di cui ha ripreso scorci del centro storico e paesaggio circostante a fare da sfondo di pregio ad un gesto fortemente rappresentativo di tutto quello che della nostra storia non si può e non si deve dimenticare.

