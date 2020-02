“Da Gravisca a Tifernum Tiberinum, la Venere dei porti. Un racconto per immagini”: mostra prorogata fino al 9 febbraio

E’ stata prolungata fino a domenica 9 febbraio l’apertura della mostra “Da Gravisca a Tifernum Tiberinum – La Venere dei porti – Un racconto per immagini” organizzata dal Liceo Statale Plinio il Giovane di Città di Castello presso la Galleria della Arti di Luigi Amaadei in via Albizzini. Grazie alla straordinaria sensibilità artistica del proprietario che ha abbracciato il progetto anche in un galleria che di solito ospite mostre di arte moderna ma che, come ha dichiarato lo stesso Amadei alla presentazione, “si apre per la prima volta all’arte classica per un evento culturalmente importante, che interessa la città e che soprattutto ha visto l’impegno di tanti giovani liceali. E per concludere questo evento che ha narrato gli scavi archeologici dei ragazzi del Plinio presso l’area di Gravisca nella zona di Tarquinia, nella quale da molti anni lavora il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università di Perugia, il prof. Lucio Fiorini, curatore della mostra e direttore degli scavi stessi, terrà un intervento conclusivo dal titolo “Conversazioni su Tifernum Tiberinum” alle ore 17,30 sempre presso la Galleria delle Arti di Via Albizzini.

