Torna la Cena del Donatore organizzata da Avis Umbertide

Sabato 8 febbraio, alle ore 20.30 presso il ristorante “Adamo” di Corlo, si terrà la “Cena del donatore” organizzata dalla locale sezione soci Avis. La quota di partecipazione è di 20 euro per i donatori e di 25 euro per i non donatori. Le prenotazioni sono aperte fino a giovedì 6 febbraio presso la sede dell’associazione. Per info sono a disposizione il numero telefonico 075 941 3729 o l’indirizzo mail umbertide.comunale@avis.it . Sabato 15 febbraio alle ore 14.00 in prima convocazione e alle ore 15.30 in seconda convocazione è convocata, presso la sede sociale di via dei Patrioti 1 l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della sezione Avis di Umbertide per discutere il seguente ordine del giorno: relazione del presidente; approvazione bilancio consultivo 2019; approvazione bilancio preventivo 2020; nomina dei rappresentanti all’assemblea provinciale; nomina dei rappresentanti all’assemblea regionale; varie ed eventuali.

