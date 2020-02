Torna la Cena del Donatore organizzata da Avis Umbertide

Dopo il successo dello scorso anno, oggi lunedì 3 febbraio prende ufficialmente il via l’edizione 2020 del progetto “Differenziare per Risparmiare”. Questa mattina, in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra amministrazione comunale e i supermercati di Sansepolcro. Presenti anche le proloco del territorio, il cui ruolo sarà fondamentale nel promuovere comportamenti virtuosi tra i cittadini in tema di raccolta differenziata.

“Siamo felici di proseguire con questo progetto che nel 2019 ha dimostrato di funzionare – ha dichiarato l’assessore ai Beni Comuni Gabriele Marconcini – In attesa dei dati ufficiali sulla differenziata, che verranno trasmessi nei prossimi mesi, abbiamo già un importante riscontro con i 60.000 kg di rifiuti differenziati che il progetto ha fatto raccogliere. Abbiamo inoltre consegnato più di 2.000 EcoCard su circa 6.500 utenze TARI del Comune, a dimostrazione che già una buona fetta di cittadinanza ha scelto di aderire all’iniziativa. La stessa Sei Toscana ha espresso il proprio gradimento per questo progetto, tanto da conferire a Sansepolcro il premio ‘Ambiente in Comune 2019’ rivolto ai comuni virtuosi della nostra regione.”

“Ai numeri, si aggiunge poi un’opera di sensibilizzazione molto rilevante – ha ricordato Marconcini – grazie alla quale riusciamo finalmente a veicolare un messaggio importante, oltre a conferire nuovi stimoli alla comunità. Di fronte a questo esito positivo, dunque, con gli altri promotori del progetto abbiamo deciso di andare avanti per l’intero anno. A nome dell’amministrazione, porgo un sentito ringraziamento a tutti i supermercati e alle proloco ed associazioni della città: se oggi possiamo proseguire con queste attività è anche e soprattutto merito del nostro gioco di squadra.”

Il progetto

Obiettivo: Favorire la raccolta di erenziata attraverso un sistema di sconti per i cittadini che si avvarranno del Centro di Raccolta (loc. Santa Fiora) e degli Ecocompattatori (via Clarke, viale Osimo, largo Porta del Ponte) per conferire i propri ri¬uti domestici di erenziati.

Modalità di partecipazione: Ogni intestatario di utenza Tari potrà ritirare una EcoCard presso il Centro di raccolta del Comune di Sansepolcro. Ogni volta che il cittadino conferisce CARTA E CARTONE oppure IMBALLAGGI IN MULTIMATERIALE presso il Centro di Raccolta, il peso verrà registrato nella tessera. Verranno assegnati 5 punti per ogni kg di queste tipologie di materiale conferito. Gli utenti che invece utilizzeranno gli Eco-compattatori si vedranno riconosciuti 5 punti ogni 10 conferimenti, corrispondenti a 5 centesimi di sconto. Per farsi accreditare tali punti sarà sufficiente avvicinare la propria EcoCard al display subito dopo aver inserito gli imballaggi di plastica nella macchina. Ogni 300 punti sono previsti 3 euro di sconto presso i supermercati aderenti Coop, Pam, Gala, Carrefour previa rispettiva tessera fedeltà.

Ritiro punti: Nel mese di gennaio 2021 gli utenti dovranno recarsi con la propria tessera all’URP del Comune di Sansepolcro, dove verrà stampato un certi¬cato relativo al totale dei Kg raccolti e al totale dei conferimenti agli Eco-compattatori nel corso dell’intero periodo. Ogni certi¬cato sarà contraddistinto da un adesivo con il numero di protocollo e dal timbro apposto dal funzionario: tali contrassegni eviteranno qualsiasi eventuale forma di duplicazione.

Info e contatti: Centro di raccolta – località Santa Fiora, via Senese Aretina 91/L. Orario: Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato: 9:30-12:30 / 15:00-17:00 (dal 1 novembre al 31 marzo); 9:30-12:30 / 16:00-18:00 (dal 1 aprile al 31 ottobre).

