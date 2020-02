Scompare per ore dopo una lite con il marito, ritrovata dai Vigili del Fuoco donna di Cerbara

Si era allontanata dopo aver assunto psicofarmaci, per una lite con il marito. L’allarme, e la conseguente chiamata di soccorso, verso le 10.30. La ricerca della donna, di 39 anni anni, è partita da Cerbara. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco, oltre ad una unità cinofila, i TAS con il supporto di un elicottero. Dopo poche ore il ritrovamento, vicino al greto di un fiume, da parte dei Vigili del Fuoco. La donna era in stato di incoscienza per questo motivo è affidata, per le cure, al personale del 118

