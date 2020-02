Rinnovate le cariche della Pro Loco di Pierantonio

Impegno per il paese e spazio ai giovani. Sono stati rinnovati nel corso dell’ultima assemblea dei soci gli organismi dirigenti della Pro Loco di Pierantonio. A prendere il testimone del presidente uscente Angelo Mierla è stato Marcello Fiorucci, che guiderà l’associazione nel prossimo quadriennio. Un vero e proprio passaggio di consegne nel segno della continuità quello fra Angelo Mierla, che lascia una Pro Loco con all’attivo grandi eventi (come ad esempio i festeggiamenti per i primi dieci anni di attività della stessa) e Marcello Fiorucci, da sempre in prima linea nell’organizzazione di manifestazioni in paese e che ha già ricoperto ruoli di primo piano all’interno dell’associazione. Il nuovo consiglio direttivo della Pro Loco Pierantonio è composto da Michele Meniconi (vicepresidente), Andrea Celeste Bartocci (segretario), Cleana Mariani (tesoriere), Pamela Diarena (aiuto tesoriere) e dai consiglieri Giovanni Fiorucci, Massimo Vescarelli, Simone Fumanti, Giacomo Pannacci e James Vernon. Una delle novità salienti è rappresentata dalla nascita della “costola” giovanile dell’associazione, interamente dedicata alle nuove generazioni. Ha infatti visto la luce il Gruppo Giovani della Pro Loco Pierantonio, che nell’ultima riunione ha eletto il 17enne Jacopo Cecchetti alla carica di presidente. Completano il quadro degli incarichi Giacomo Pannacci come vicepresidente, Margherita Riberti in qualità di segretario e il consiglio direttivo composto da 30 membri.

